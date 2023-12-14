Путин о спецоперации: «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей»

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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В ходе «Итогов года» с Владимиром Путиным затронули тему ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин заметил, что денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины остаются целями СВО в ходе «Итогов года».

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — сказал президент.

Путин неоднократно отметил, что цели СВО не меняются. Президент отметил, что в ходе переговорного процесса украинская сторона отрицала, что в стране нужно провести денацификацию.

«Говорили, что никакой фашизации, роста таких настроений нет. Как же нет, когда национальный герой не просто националист, а нацист — Бандера, возведен в ранг национального героя. А когда руководитель сегодняшней администрации киевской на глазах у всего мира стоя аплодирует бывшему солдату СС, напрямую участвовавшему в Холокосте», — заметил Путин.

Он обратил внимание, что раз Украина не хочет договариваться по демилитаризации страны, Россия применяет другие, в том числе военные, меры.