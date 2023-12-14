Путин отметил рост экономики России, показатель ВВП ожидается на уровне 3,5%

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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По словам президента, страна отыграла падение экономических показателей прошлого года.

Сегодня экономика России показала хороший рост, отыграв падение прошлого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года.

Российский лидер отметил, что показатель ВВП по итогам 2023-го составит 3,5%.

«Самый главный показатель роста экономики — рост валового внутреннего продукта. По концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года. Там у нас было, по-моему 2,1%. Если в этом году будет +3,5%, то значит отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед», — сказал Путин.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России в текущем году, ожидает рост на 2% вместо снижения на 0,9%, которое прогнозировалось весной.