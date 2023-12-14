«Господь бережет»: Охлобыстин признался, что чуть не погиб с семьей в Донбассе

Охлобыстин признался, что чуть не погиб в Донбассе вместе с семьей

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Вместе с семьей артист неоднократно посещал зону боевых действий.

Актер и режиссер Иван Охлобыстин не раз признавался, что является настоящим патриотом и стремится поддержать свою страну во время СВО. Он даже посещал зону боевых действий, чтобы оказать поддержку российским солдатам.

При этом артисту в ходе таких поездок регулярно угрожает смертельная опасность, пишет издание aif.ru. Охлобыстин подтвердил, что приезжал в зону спецоперации вместе с сыновьями, женой и дочерьми.

По его мнению, младшему поколению необходимо показать жизнь региона, который много лет переживал нападки киевского режима. Как вспомнил Охлобыстин, примерно четыре раза в поездки он брал детей — и почти всегда они подвергались опасности.

«Ракеты прилетали прямо рядом с нами — за нами, перед нами. Под артиллерийские обстрелы мы попадали. Но нас Господь бережет», — поделился артист.

Также режиссер рассказал об особо опасном случае. Так, однажды вместе с семьей он покинул гостиницу в Донецке, а на следующий день «в нее прилетело».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Охлобыстин рассказал о поступающих угрозах убийством от украинских националистов.