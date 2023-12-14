Российские музыканты вернулись в хит-парады в постсоветских странах

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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В 2022 году произошел резкий спад заинтересованности ими.

Исполнители и музыканты из России стали возвращаться в хит-парады постсоветских стран. Популярность они начали набирать после резкого спада в прошлом году, сообщает РБК.

В материале указано, что был проведен анализ чартов сервиса для прослушивания музыки Apple Music. Оказалось, что в белорусских хит-парадах девять из десяти песен — русские. В Молдавии в первой десятке были замечены восемь исполнителей из России, в Армении и Таджикистане — по семь, а в Казахстане — пять.

Среди десятка самых прослушиваемых треков на Украине сейчас три российских, в Литве — два.

Примечательно, что в 2022 году российские исполнители не значились в литовских ТОПах, а в казахстанских и украинских занимали лишь по одной позиции.

Руководитель агентства InterMedia Евгения Сафронова в беседе с изданием поделилась своим мнением о ситуации. По ее словам, возвращение российской музыки в ТОПы вызвано со спадом политизации культурной сферы.

Ранее 5-tv.ru писал, что образ Slavic girl стал главным трендом TikTok этого года.