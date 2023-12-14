«Несколько вариантов»: как будут контролировать использование телефонов в школах

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Ученики не смогут доставать смартфоны во время занятий с 1 сентября 2024 года.

Российским школьникам запретят пользоваться смартфонами во время уроков — как именно будут работать ограничения, решат родители и руководство школ. Об этом изданию URA.RU рассказала первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Запрет на использование мобильных телефонов на уроках начнет действовать с 1 сентября 2024 года. Лантратова, как один из авторов законопроекта, считает, что это, в первую очередь, защитит педагогов.

«Если нарушаются права учителей, то они оказываются не защищены. Травля педагогов существует. Дети провоцируют учителя и снимают это на телефон, выкладывают в интернет», — говорит парламентарий.

Каким образом будет осуществляться запрет, решать предстоит руководству школ и родителям.

«Есть несколько вариантов реализации этого законопроекта. Первый — при входе в класс существуют отдельные ящики, куда дети кладут свои телефоны и после урока спокойно их забирают. Второй — решить, что смартфон будет лежать в рюкзаке, в сумке у ребенка, и он не будет его доставать. Если ребенок нарушит правило, учитель сможет на это указать», — объясняет депутат.

По словам Лантратовой, в нескольких школах запрет уже действует. Также стоит отметить, что он не распространяется на случаи, когда жизни и здоровью школьников что-то угрожает.

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