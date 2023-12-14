Еще семерых преступников в России могут лишить гражданства

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Виталий_Безруких

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Правоохранители получили право изымать паспорт, если гражданин совершил одно из преступлений, указанных в статье «О гражданстве РФ».

Следственный комитет (СК) России просит министерство внутренних дел (МВД) лишить приобретенного российского гражданства семерых преступников, осужденных по статьям, в том числе, об изнасиловании, сбыте наркотических веществ, оправдании терроризма и уклонении от военной службы. Об этом сообщила старший помощник московского руководителя главка СК РФ Юлия Иванова.

«Для решения вопроса о прекращении гражданства РФ в отношении семи осужденных направлены вступившие в законную силу копии приговоров», — прокомментировала она в беседе с журналистами.

Иванова отметила, что указанные лица совершили преступления после получения гражданства. Российские паспорта буду изъяты у них в соответствии с новым, вступившим в октябре в силу законом «О гражданстве РФ», который закрепил список преступлений, после совершения которых полиция имеет право лишить гражданства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве полицией впервые было принято решение о прекращение гражданства РФ за преступление. Паспорта изъяли у двух мужчин за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.