Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин отказался от места на Новодевичьем кладбище

Фото: Метцель Михаил / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Малая родина певца представляет для него большую ценность.

Совсем недавно известный певец Сергей Пенкин стал заслуженным артистом России. Об этом он узнал во время гастролей в Вологде. Почетная должность сопровождается не только дополнительной платой к пенсии и льготным обложением, но и правом быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие российские звезды.

Но как признался сам музыкант, в беседе с utro.ru, бесплатный участок на Новодевичьем ему не требуется. В будущем артист хотел бы быть похоронен в родном городе Пенза, где жили его родители.

«Я уже всем сказал, что меня похоронят на моей малой родине, в Пензе, где мои родители, и только там», — подчеркнул Сергей Пенкин.

Как объяснил певец, в Пензе он будет такой «один», а со всеми на звездном кладбище покоиться он не хочет. Кроме того, артист мечтает, что на малой родине его будут «чтить».

«Потому что уже даже улицу моим именем хотят там назвать», — заключил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Пенкин получил звание заслуженного артиста РФ.