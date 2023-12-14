Заслуженный артист РФ Сергей Пенкин отказался от места на Новодевичьем кладбище
Сергей Пенкин хочет быть похороненным в Пензе вместо Новодевичьего кладбища
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Малая родина певца представляет для него большую ценность.
Совсем недавно известный певец Сергей Пенкин стал заслуженным артистом России. Об этом он узнал во время гастролей в Вологде. Почетная должность сопровождается не только дополнительной платой к пенсии и льготным обложением, но и правом быть похороненным на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие российские звезды.
Но как признался сам музыкант, в беседе с utro.ru, бесплатный участок на Новодевичьем ему не требуется. В будущем артист хотел бы быть похоронен в родном городе Пенза, где жили его родители.
«Я уже всем сказал, что меня похоронят на моей малой родине, в Пензе, где мои родители, и только там», — подчеркнул Сергей Пенкин.
Как объяснил певец, в Пензе он будет такой «один», а со всеми на звездном кладбище покоиться он не хочет. Кроме того, артист мечтает, что на малой родине его будут «чтить».
«Потому что уже даже улицу моим именем хотят там назвать», — заключил исполнитель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Пенкин получил звание заслуженного артиста РФ.