«Малозначительно»: как Успенская отреагировала на иск Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Любовь Успенская, по словам адвоката, готовится к концерту.

Народный артист РФ Филипп Киркоров не так давно подал судебный иск на популярную певицу Любовь Успенскую. По словам защитника «короля эстрады», причиной послужили оскорбления в сторону исполнителя, которые попадают по статью «Защиты чести и достоинства». Об отношении к иску 5-tv.ru рассказала адвокат певицы Елена Сенина.

По словам юриста, Любовь Успенская восприняла новость с чувством «собственного достоинства», а также не приняла информацию близко к сердцу. Она посчитала известие как «малозначительное». У звезды сейчас большое количество творческих планов: близится особый концерт, посвященный юбилею Успенской.

Кроме того, как отметила адвокат исполнительницы, Любовь Залмановна стремится внести свой вклад в помощь России во время СВО. Успенская активно записывает патриотические песни и «всей душой» болеет за страну, рассказала Сенина.

«Это то, что важное и приоритетное», — подчеркнула Елена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Добровинский раскрыл суть иска Киркорова против Успенской.