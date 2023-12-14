Песков отреагировал на слухи о месте расположения предвыборного штаба Путина

Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

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Президент недавно подтвердил, что будет баллотироваться на новый срок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, где будет открыт предвыборный штаб Владимира Путина. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

«Все будем сообщать своевременно», — сказал официальный представитель Кремля.

По данным некоторых СМИ, предвыборный штаб Путина планируется разместить в Гостином Дворе. Кроме того, ранее издание РБК сообщало со ссылкой на источники, что он откроется и начнет работать ближе к концу декабря.

Однако до этого, согласно закону «О выборах президента», следует зарегистрировать группу избирателей, поддерживающих выдвижение кандидата, в ЦИК. Также необходимо открыть избирательный счет и оплатить аренду помещения.

Выборы президента России в 2024 году

Напомним, выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. Они пройдут в три дня — с 15 по 17 марта. Недавно ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы. Ожидается, что 16 декабря состоится собрание инициативной группы в поддержку выдвижения кандидата. Пройдет оно в московском парке «Зарядье».

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК приняли решение о проведении выборов президента России в новых регионах.