Итоги года с Владимиром Путиным: прямая трансляция

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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К президенту обратились уже свыше двух миллионов россиян.

В Москве стартовали «Итоги года с Владимиром Путиным». В этом году формат объединяет прямую линию и большую пресс-конференцию. Ожидается, что всего на «Итогах года» с Путиным будут присутствовать около 600 журналистов из России и со всего мира.

В 2022 году прямую линию с президентом не проводили, мероприятие станет первым с начала специальной военной операции. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Решение России страны «коллективного Запада» объявили «агрессией» и объявили РФ экономическую войну, накачивая Украину оружием и деньгами.

Последний раз общение главы государства Владимира Путина с россиянами в прямом эфире состоялось в июне 2021 года. Самая продолжительная прямая линия прошла в 2013 году, она продлилась 4 часа 47 минут.

В рамках подготовки к мероприятию в колл-центры, на сайт «Итогов года» и соцсети поступило более двух миллионов обращений. Вопросы главе государства будут принимать вплоть до окончания телетрансляции. Задать их можно с помощью мобильных приложений, в популярных российских соцсетях и на сайте moskva-putinu.ru. Также можно позвонить на горячую линию по номеру 8-800-200-40-40 или отправить СМС на короткий номер 0-40-40.

«Итоги года с Владимиром Путиным» показывают в эфире всех федеральных каналов.