Российские бойцы отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении

Фото: Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Противник продолжает безуспешные атаки, но успеха не достигает.

Российские военные «Южной» группировки войск при поддержке артиллерии за сутки отразили шесть атак ВСУ на донецком направлении. Неприятель пытался атаковать защитников Донбасса в районе Клещеевки и Кирово. Об этом сообщили в Минобороны.

Также на этом направлении ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ, уничтожив около 265 украинских боевиков в районе населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Красное и Авдеевка.

Уничтожена и техника: две самоходки «Акация», три гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru показывал, как работают российские разведчики в зоне СВО.