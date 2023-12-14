Скончался один из «отцов» советского цветного телевидения Абрам Шендерович

В возрасте 96 лет умер один из создателей цветного ТВ в СССР Абрам Шендерович

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Кончину подтвердил куратор и близкий друг изобретателя.

В возрасте 96 лет скончался Абрам Мовшевич, один из создателей цветного телевидения в СССР. Об этом 5-tv.ru сообщил его куратор и близкий друг — адвокат Константин Андреев.

Как он говорил ранее, Абрам Шендерович — «удивительный человек». В 1941 году он чудом смог выбраться из Симферополя. По словам Константина, его подопечный яляется одним из «отцов» Советского цветного телевидения. Также Абрам Мовшевич отвечал за работу ТВ в кабинете Леонида Ильича Брежнего.

Личный архив Константина Андреева / ВКонтакте / Константин Андреев

Комментировать уход из жизни своего близкого друга Константин Андреев не стал. Как поделился адвокат, на данный момент необходимо решить большое количество организационных вопросов. Он пообещал, что чуть позже более подробно расскажет о жизни Абрам Шендеровича.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скончался гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский.