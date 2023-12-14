Названы самые популярные малолитражные автомобили в России

ВАЗ стал самым популярным брендом с малолитражными авто в России

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

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Граждане активно голосуют рублем за отечественный продукт.

Эксперты назвали самые популярные в России малолитражки. И на первом месте — подержанные машины отечественного автоконцерна ВАЗ.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования сервиса «Автотека», средний пробег моделей этой марки, которыми чаще всего интересуются россияне, около 150 тысяч километров. За ними идут южнокорейские Kia и Hyundai с пробегом от 100 тысяч.

Вошли в ТОП-5 и европейские бренды — Volkswagen и Renault. Добавим, что осенью число машин с пробегом на онлайн-сервисах с объявлениями выросло на 8%.

А средняя цена на бывших в употреблении автомобилей подскочила на девять пунктов. Сейчас это более полутора миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что страховщики в России стали чаще предлагать деньги вместо ремонта.