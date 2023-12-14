Россияне отправили на прямую линию с Путиным более двух миллионов вопросов

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Горячими в последние две недели выдались дни у операторов кол-центров, где обрабатывали обращения граждан.

В рамках подготовки к «Итогам года с Владимиром Путиным» поступило уже более двух миллионов вопросов. По-настоящему горячими в последние две недели выдались дни у операторов кол-центров, где обрабатывали обращения граждан.

Каждого внимательно выслушивают, а при необходимости помогают сформулировать вопрос. Один из них поступил от жителя Дагестана: он звонил, чтобы поблагодарить за решение своей проблемы еще до того, как она успела дойти до президента.

«В течение года уже была перекрыта дорога, на которой вообще невозможно было проезжать. В итоге кто-то из жильцов обратился на прямую линию. <…> В течение трех дней после звонка эту дорогу отремонтировали», — отметила координатор молодежного крыла Народного фронта в Забайкальском крае Дарья Маслова.

Регламент работы операторов сегодня такой же, как и во все предыдущие дни. Они меняют друг друга каждые два часа.

Вопросы главе государства будут принимать вплоть до окончания телетрансляции. Задать их можно с помощью мобильных приложений, в популярных российских соцсетях и на сайте moskva-putinu.ru. Также можно позвонить на горячую линию по номеру 8-800-200-40-40 или отправить СМС на короткий номер 0-40-40.

Ранее 5-tv.ru писал, что ни одно из обращений к президенту без внимания не останется. И это доказывают прямые линии прошлых лет.

Одни добились строительства школы, другие — получили в свои дома газ. Все это — частные случаи, а ведь прямая линия поменяла и жизни целых регионов.