«Оно того стоило»: американский актер чуть не погиб во время съемок

Глен Пауэлл поделился, что чуть не упал со скалы во время съемок нового фильма

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

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Как рассказал артист, всему виной послужила потеря равновесия.

Американский актер Глен Пауэлл на съемочной площадке романтической комедии «Кто угодно, кроме тебя» пережил опасный инцидент. О случае артист рассказал на премьере кинокартины в Нью-Йорке изданию Variety.

Пауэлл поделился, что во время съемок одной из сцен на краю обрыва он потерял равновесие и чуть не упал со скалы. Как требовал того сценарий фильма, актер должен был снять с себя некоторые вещи. По его словам, он сделал это слишком быстро, что чуть не привело к трагедии.

Несмотря на опасность и испуг, как отметил сам артист, сцена вышла «действительно забавной». Глен Пауэлл считает, что «оно того стоило».

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«Забавную» историю также рассказала и партнерша актера, Сидни Суини, исполнившая главную роль. Как вспомнила артистка, на съемочной площадке девушку укусил паук, который участвовал в сцене.

Фильм «Кто угодно, кроме тебя» выйдет в прокат 22 декабря и будет рассказывать историю двух заклятых врагов. Герои Глена Пауэлла и Сидни Суини окажутся в Австралии на свадьбе и неожиданно решат притвориться идеальной парой.

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