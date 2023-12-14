МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России
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Фото: Полегенько Александр / ТАСС
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Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачено в общей сложности девять дронов.
За ночь с 13 на 14 декабря пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России. Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачено в общей сложности девять украинских дронов. Информацию сообщили в Министерстве обороны России.
Известно, что летательные аппараты сбиты над Московской и Калужской областями.
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