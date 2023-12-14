Цена золотых резервов РФ впервые в истории превысила 150 миллиардов долларов

Фото: www.globallookpress.com / Harry Hart

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Рекорд был установлен благодаря росту мировых цен на металл.

Российские золотые резервы впервые превысили показатель 150 миллиардов долларов. Рекордные 151,9 миллиарда обеспечил рост мировых цен на этот металл. Примечательно, что в физическом выражении запас наоборот уменьшился — до 2 315 тонн. Разница составила примерно 16 тонн. Об этом сообщается в аналитическом материале РИА Новости, основанном на данных Центробанка РФ.

В публикации также сказано, что в ноябре вложения России в увеличились на 2,2% — показатель 151,9 миллиарда оказался максимальным в современной истории. Прошлый рекорд был зафиксирован в октябре, он составил 148,7 миллиарда долларов. Прежде также стало известно, что международные резервы РФ выросли в прошлом месяце на 3% процента — до максимальных с апреля 2023-го 592,4 миллиарда долларов.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что увеличение числа льготных государственных программ может стать прямым путем в тупик для российской экономики. Она объяснила, как особые условия займов влияют на ставки для ключевых программ и каких последствий стоит ожидать.