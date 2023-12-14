Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Журналистка сравнила президента Украины с аферистом Мэдоффом.

Телеведущая Fox News Лора Ингрэм назвала в прямом эфире украинского президента Владимира Зеленского мошенником. Она считает, что он пытался уговорить власти Штатов дать его режиму больше денег, иначе ситуация «выйдет из-под контроля».

Подобные уловки, как заметила журналистка, используют обычно финансовые мошенники. Украинский президент ничего не сделал, чтобы заслужить деньги — он осмелился приехать в США, зная, что с треском провалил контрнаступление, воровал выделенные ему деньги, и в то же время нагло требует еще.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Западе назвали переговоры единственным способом достичь мира на Украине.