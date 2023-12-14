Без застолья: как отметят Новый год экс-солист «На-На» Владимир Левкин с женой и дочерью

Экс-солист «На-На» Левкин с женой и дочкой выступят на сцене в Новый год

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Знаменитый артист приобщил к большой сцене всю семью. Теперь близкие люди не расстаются на праздники.

Певец, бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин, его жена Марина Ичетовкина и дочь Ника рассказали, как планируют отмечать Новый год. На вопросы корреспондента 5-tv.ru звезды ответили на премьере праздничной комедии «Новогодний шеф», в котором наследница артиста сыграла одну из ролей. Похоже, классического застолья у семьи не будет, в праздничные дни у них запланированы совместные концерты.

«Работать будем, ребята, да. Я один раз не работал на Новый год, вот тогда мы пельмени-то и лепили», — поделился Левкин.

«Видите, у нас папа молодец — он всю семью подтянул на сцену, и сейчас нет проблемы отмечать Новый год без семьи. Все равно семья рядом все праздники», — подхватила его супруга.

Певец отметил, что с женой и дочерью выступает уже не впервые. У музыкального коллектива родственников есть собственная программа под названием «Семейный альбом». Кроме того, разработана развлекательная программа для детей и родителей. Всем участникам вокальный труд нравится больше, чем традиционные посиделки за столом.

«Мы там втроем поем. Ника про солнышко поет, Маруся про солнышко поет и я про солнышко пою», — подшучивал Левкин.

Как рассказала Марина Ичетовкина, игриво поглядывая на мужа, на их шоу нередко приходят мамочки не только ради шоу для детей, но и для знакомства с артистом — кумиром молодости. Впереди у Левкина с семьей выход на сцену в «Крокус Сити Холла» и много других проектов. Отдыхать девочке и ее родителям некогда. Да и не хочется. Путешествия и приключения всегда оказываются куда интереснее.

«Мы не любим отдыхать на самом деле, это не наша вообще тема — отдыхать. Отдыхать можно в поезде! Едешь куда-то в другой город — отдохнул. Дома пришел после концерта, лег в кровать — отдохнул. А ехать куда-то отдыхать… От чего отдыхать? От любимой работы, от кайфа?» — подчеркнула Ичетовкина.

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