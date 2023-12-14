В России можно будет покупать лекарства по биометрии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Эксперимент будут проводить в регионах — Москве, Московской и Белгородской областях.

Рецептурные лекарства можно будет покупать по биометрии, об этом пишут «Известия». Такое нововведение позволит приобретать эти препараты онлайн. Для подтверждения достаточно любого гаджета с камерой — он понадобится при покупке и, соответственно, при получении у курьера.

Сейчас для пилотного проекта созданы все правовые условия. Однако, запуск самого сервиса потребует технических доработок в аптеках. Кроме того, во время эксперимента покупателю не нужно будет приходить в аптеку для подтверждения рецепта.