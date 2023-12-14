Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Они помогают артиллерии находить позиции ВСУ. А она уже уничтожает опорники и бронетехнику мощными и точными ударами.

На купянском направлении российские войска ведут охоту на западную бронетехнику. Позиции ВСУ находятся под постоянным наблюдением. В арсенале разведчиков — квадрокоптеры и мобильные радио-локационные станции. Какая добыча попадается в прицел, и сколько времени нужно на ее уничтожение — все узнала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

Грязи без преувеличения — по колено, и добраться до позиции разведчиков может только на такой гусеничной технике. На месте успеваем застать разведгруппу, которая выдвигается на задание. К переднему краю подходят совсем близко.

Основная разведка сейчас идет, конечно, с воздуха, вот эта маленькая птичка дает обзор позиций противника в диаметре 15 километров.

Спустя пару минут — цель найдена — в нескольких километрах боевики ВСУ роют окопы. Координаты передали нашим артиллеристам, те сразу готовы отработать. Но решено наблюдать и ждать, когда к месту начнет стягиваться техника. Здесь, на переднем крае на купянском направлении, разведчики ждут натовскую технику, но враг, видимо, пока что ее бережет. Боится.

Зато близко в позициям врага подбирается наша разведка. Видят цель, не видят препятствий, порой легко справляются сами, без поддержки артиллерии. Это кадры работы ударного дрона — уничтожен пункт временной дислокации боевиков ВСУ.

«Шаман» — разведчик-снайпер рассказывает: чтобы дождаться цели — в укрытии приходится проводить по несколько часов.

На другом участке рядом с линией соприкосновения надежно замаскировали «Соболятник». Он охотится на любые объекты противника — станция РЛС с точностью до метра на выдает координаты и описание цели: живая сила или вражеский танк. Радиус действия — 20 километров, поэтому на счету «Соболятника» есть и крупная добыча — немецкие «Леопарды» и польские «Крабы».

За пультом «Соболятника» — депутат. Это не просто позывной, в гражданской жизни — он действительно окружной депутат. Но отказался от брони и попросил, чтобы его мобилизовали. С разведкой заходил непосредственно в тыл противника, отбили тогда четыре атаки «Кракена», был ранен, и из госпиталя снова вернулся на передовую.

Мы хотели и здесь увидеть цель на мониторе, но «Депутат» говорит: долго ждать придется.