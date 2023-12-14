Нежно и вкусно: простой новогодний рецепт чизкейка на Новый год

Фото: www.globallookpress.com / Allen Eyestone

Угощение будет готово всего через 15 минут.

Если вы не умеете печь, но хотите порадовать свою семью вкусным десертом на Новый год, то есть прекрасный выход из ситуации — нежный чизкейк. Он готовится без выпечки всего за 15 минут. Сложность абсолютно минимальная, а хорошее настроение всей семье обеспечено.

Вам понадобятся некоторые ингредиенты:

300 граммов мягкого сливочного сыра типа «Филадельфия»;

три столовых ложки сахара для глазури;

печенье по типу «Юбилейного»;

лаймовая цедра и сок;

180 граммов замороженных ягод (любых).

Для начала мелко раскрошите печенье. Взбейте мягкий сливочный сыр «Филадельфия» с цедрой лайма и двумя столовыми ложками сахарной пудры, добиваясь полной однородности смеси.

Затем возьмите 180 граммов замороженных ягод, разморозьте их и смешайте с одной столовой ложкой сахарной пудры и соком лайма.

На дно двух десертных бокалов выложите ягодную смесь, затем смесь из сливочного сыра и, наконец, посыпать печеньем. Украсьте целыми ягодами. Другой вариант: печенье на дно, следом смесь из сливочного сыра и ягоды.

И наконец оставьте в холодильнике ваш чизкейк на пару часов, а затем подавайте к столу.