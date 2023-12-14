«Все кончено»: во Франции рассказали о грандиозном фиаско Зеленского в США

Фото: Reuters / LEAH MILLIS

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Президент Джо Байден пообещал украинскому коллеге 200 миллионов долларов, не посоветовавшись с Конгрессом.

Президент Украины Владимир Зеленский уехал из США несолоно хлебавши. И хотя американский лидер Джо Байден пообещал ему военную помощь на 200 миллионов долларов, по итогам визита он остался ни с чем. Об отказе Зеленскому в дополнительной финансовой помощи на своей странице в социальной сети X рассказал руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик также обратился к соотечественникам и представителям Евросоюза с призывом прекратить поддерживать Украину.

«Катастрофа продолжается для Зеленского, который покидает США с пустыми руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: из крана больше не течет! Все кончено!» — заявил Филиппо.

В ходе поездки за деньгами и оружием на Запад Владимир Зеленский позволил себе громко высказаться о тех, кто более не согласен спонсировать украинскую армию. Во время выступления в Конгрессе он заявил, что любой американский чиновник, решивший проголосовать против помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, будет считаться марионеткой главы РФ Владимира Путина.

Неудачное высказывание, которое, по мнению некоторых аналитиков, оставило Зеленского без шансов на успех, запомнил и Флориан Филиппо. И еще раз напомнил об этих словах пользователям социальных сетей. Он подчеркнул, что Франция должна поставить точку в вопросе поддержки киевского режима, остановить поставки и финансирование. И призвал игнорировать инициативы председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

«Франция должна прекратить выплаты миллиардов и отказаться от абсурдной, разрушительной и воинственной политики Урсулы фон дер Ляйен» — заключил Филиппо.

Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон на фоне конфликта в американской верхушке. Республиканцы из состава сената отказались рассматривать запрос администрации Байдена на выделение денег для Украины и Израиля. В Конгрессе идеям Белого дома тоже не очень рады, проект помощи Киеву до сих пор не одобрен.

Зеленский прибыл в столицу США для переговоров на фоне того, что республиканцы в сенате заблокировали рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды. В палате представителей конгресса также не спешат одобрять соответствующий проект.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал, чем закончился очередной вояж Зеленского на Запад за деньгами.