Канье Уэст назначил Гошу Рубчинского главным дизайнером своего бренда Yeezy

Фото: www.globallookpress.com / imageSPACE via www.imago-images.

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Российский художник стал одним из первых лиц модной компании знаменитого рэпера.

Рэпер Канье Уэст, ныне предпочитающий псевдоним Ye, назначил руководителем отдела дизайна своей компании Yeezy российского модельера Гошу Рубчинского. Об этом артист незамедлительно рассказал своим подписчикам в социальной сети X. Он решил лично представить публике своего нового художника, в своем посте назвал его легендарным. Рубчинский с 13 декабря является одним из главных лиц бренда.

«Сегодня Yeezy приветствует своего нового руководителя отдела дизайна Гошу Рубчинского. Приход легендарного российского дизайнера в Yeezy, выдающийся мировой бренд в музыке и моде, является важной вехой в истории дизайна», — написал Канье.

Гоша Рубчинский родился в Москве, он окончил художественную школу и колледж технологий и дизайна, затем стал изучать парикмахерское искусство и макияж. После школы тогда еще будущий знаменитый кутюрье работал в модном салоне, одной из точек популярной мировой сети. Он также занимался стилем и визажем на съемочной площадке, из-под пера художника вышли, например, костюмы и антураж фильмов «Изображая жертву» (2006 год) и «Индиго» (2008). Со временем он решил сосредоточиться на моде.

Рубчинский стал одним из самых известных дизайнеров мира. Голливуд, главные звезды, одевается в вещи его бренда. В их числе Райан Гослинг, Рита Ора, A$AP Rocky и многие другие. Совместно с режиссером Ренатой Литвиновой художник снял фильм «День моей смерти», а также выступил художником по костюмам в спектакле «Северный ветер» в МХТ имени Чехова. Модельер выпускал коллаборации с брендами Dr. Marten's, Levi's, Burberry, FILA, Kappa и Adidas.

Несколько лет назад Рубчинский сообщил о закрытии своей компании, отметив, что проект себя изжил. Бренду к тому моменту исполнилось десять лет. По словам основателя, все, что он мог, уже вложил. Он предпочел сконцентрироваться на деятельности, которая интересна ему лично как художнику. О карьере россиянина в компании Канье Уэста Yeezy впервые заговорили в 2016 году. Ради встречи с дизайнером рэпер специально прилетал в Москву на один день. Однако об итогах собеседования его участники публично не сообщали.

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