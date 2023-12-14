Фото, видео: www.globallookpress.com / Chris Robbins; 5-tv.ru

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Эксперт по отношениям и сексолог Татьяна Короткова объяснила, почему не рекомендует общаться с экс-возлюбленными.

Почему бы не расстаться с любовником на дружеской ноте? Почему бы не встречаться иногда за чашкой кофе как старые приятели? Почему бы не стать другом человеку, который когда-то был по-настоящему близким? По мнению сексолога и психолога Татьяны Коротковой для отрицательного ответа есть множество причин. В большинстве случаев решение продолжить общение с экс-возлюбленным кончается либо временным воссоединением и очередным болезненным разрывом, либо новым конфликтом, уверена эксперт.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Короткова отметила, что любого рода эмоции, касающиеся завершившегося романа, станут вредоносными. Вы сможете вести непринужденный диалог с человеком, который в прошлом вам изменял? А слушать его истории о свиданиях и новых партнерах? Если подобные вымышленные ситуации уже сейчас задевают некоторые струнки вашей души, просыпаются старые обиды, несправедливость, значит, не стоит и пробовать.

«Дружить с бывшими партнерами можно только в одном случае — если между вами нет больше никаких чувств, если это решение было принято разумом, а не сердцем, если нет никаких взаимных претензий, взаимных обид, и если вам нечего делить. Но, к сожалению, обычно решение о расставании происходит больше в эмоциональном плане и точно принимается не разумом», — говорит психолог.

Самоуважение становится ключевым фактором в этом вопросе. Человеку, принявшему решение о расставании, следует уважать это решение и оставаться ему верным. Ведь не на пустом месте вы однажды собрали свои вещи и съехали из общего дома, верно? Кроме того, даже если вы сумеете проглотить обиду или простить партнера, возникнут другие проблемы. Перевести формат общения из интимного в приятельский непросто.

Соблюдать личные границы будет крайне сложно, потому что в романтических отношениях они одни, а в дружеских — совсем другие. А еще есть риск зависнуть в двусмысленных встречах и разговорах, обмануть себя и прикрыть желание возобновить связь ничего не значащим флиртом с бывшим. И пока это продолжается, никто не сможет занять пустующее место вашего партнера. Затянувшийся разрыв часто становится главным препятствием для нормализации личной жизни уже с другим человеком. .

«Они (бывшие) занимают чье-то место, занимают место новых отношений. Во-вторых, это, скорее всего, будет разочарование, потому что вы в так называемой дружбе можете узнать какие-то новые истории о ваших прошлых отношениях, которые знать бы не хотелось», — добавляет Короткова.

Психолог советует всем, кто выстраивает в данный момент дружбу с экс, крепко подумать. И ответить себе на вопрос — зачем нужна эта дружба? Зачем вы держите около себя старого любовника, какую вторичную выгоду преследуете? По мнению эксперта, если отношения изжили себя, и было принято решение расстаться, человека необходимо исключить из своей жизни.

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