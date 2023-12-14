Приходит праздник: главную новогоднюю елку России доставили в Кремль

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Пушистую красавицу, живое 25-метровое дерево, привезли из подмосковного Щелкова.

Главная елка страны после целого дня дороги доставлена в Кремль. Ее привезли из подмосковного города Щелкова, на Красной площади фуру, в которой томился будущий праздник, встретила толпа журналистов. В этом году Соборную площадь украсит живое дерево высотой в 25 метров. После установки на него будут развешивать игрушки и гирлянды.

Как рассказывал прежде заместитель начальника главного эксплуатационного управления управделами президента РФ Анатолий Кочанов, украшение новогодней елки завершится к 22 декабря, с этого дня жители и гости российской столицы смогут любоваться ею в полном убранстве, во всей красе.

Из Щелкова дерево прибыло в ярком грузовике, на котором изображены символы праздника — елочные игрушки, Дед Мороз и Снегурочка, собственно пункт назначения — Кремль. Водитель фуры вышел к журналистам в костюме Дедушки Мороза. Немного робел, но с гордостью рассказал, как вот уже два года выполняет почетную миссию доставки ели в Москву. Дорога, говорит, была непростая — с гололедом и пробками, но задача была выполнена благополучно.

«Как видите, доставил вот елочку в целости-сохранности… Маленько пришлось попотеть, как говорится, но ничего… Елочка этом году хорошая, пушистая. Как никогда прямо, мне понравилась. Я уже не первый год так-то, но в этом году вообще хорошая, пушистенькая», — скромно поделился водитель.

Ель спилили 11 декабря. Дереву 84 года, специальная комиссия выбрала его из нескольких десятков претендентов. Оно оказалось самым высоким, правильным по форме кроны, равномерно окрашенным и доступным для команды, занимавшейся срубом. Такую ель выбирают для украшения Соборной площади Кремля с 1996 года, только в 2001–2005 годах устанавливалось искусственное дерево — из-за сильных морозов, помешавших спилить живое.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дед Мороз дал пресс-конференцию в Москве и рассказал, каким будет следующий год.