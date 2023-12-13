За судьбой родившей в 11 лет следила вся страна: куда пропала Валя Исаева

У Вали Исаевой, которая родила в 11 лет, уже пятеро детей

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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Девочка тогда забеременела от гражданина Таджикистана Хабиба, который снимал комнату у ее бабушки. Сейчас она уже выросла, и у нее далеко не один ребенок.

Сейчас Вале Исаевой, которая родила в 11 лет от своего молодого человека из Таджикистана, уже стукнуло 30. Время летит быстро, даже не верится, что прошло 19 лет с момента ее появления на различных ток-шоу. Вся страна следила за судьбой Вали. Забеременела девушка от мигранта Хабиба, который снимал комнату у ее бабушки. Кто-то требовал посадить 19-летнего парня (а основания, честно говоря, нешуточные), кто-то называл Валю и Хабиба русскими Джульеттой и Ромео.

Хабиб женился на Вале, как и положено порядочному человеку. Вместе в браке они родили еще троих детей.

Но недавно Исаева родила пятого ребенка. Куда же делся ее муж Хабиб и кто отец мальчика?

Куда пропал Хабиб?

Около трех лет назад в их отношениях случился кризис. В какой-то момент у Вали появился новый ухажер — коллега по работе, который хотел на ней жениться и вместе с ней воспитывать ее троих детей. Разумеется, дело кончилось дракой — Хабиб Валю отпускать не хотел.

Семью удалось сохранить, поклонник пропал. Вскоре Вале предложили работу в СМИ, о чем она рассказала в одном из интервью, однако Хабиб был против. Ему хватило предыдущего коллеги по работе девушки, и отпускать жену работать в журналистику, где постоянно крутятся новые знакомства и всякие мероприятия, он был не намерен.

Вскоре родился их четвертый ребенок, а Хабиб… исчез. А именно — сказал Вале, что пошел служить в зону СВО, пообещал выплачивать деньги, а сам на самом деле собрал вещички и уехал жить заграницу.

А как Хабиб избежал тюрьмы?

Целую схему удалось провернуть этой семейке. Валя, Хабиб и бабушка были объявлены в международный розыск, бабушку заочно лишили права опеки над Валей. Вся компания два месяца пряталась на квартире у знакомых.

Органы опеки нашли приемную семью для новорожденной девочки Амины. Саму Валю хотели отправить в детский дом, однако бабушке удалось вписать Хабиба в свидетельство о рождении Амины. Получилось, что у девочки появился совершеннолетний родитель, который может о ней заботиться. И Хабиб отделался условным сроком.

Валя Исаева сменила имя на Муслиму

Теперь русская девушка поменяла имя и приняла ислам. Недавно она родила пятого ребенка — его отец не Хабиб, а другой мужчина, тоже мусульманин. В одном из интервью девушка рассказывала, что ее с рождения звали Муслимой, так как ее биологические родители из Ингушетии. Как она попала к бабушке в приемную семью — не помнит и не знает. Сейчас девушка отчаянно пытается что-то узнать о своей биологической семье.

Как Валя воспитывала детей, когда ей было всего 11 лет?

У третьеклассницы началась послеродовая депрессия после рождения Амины. Она не могла подойти к ребенку — просто не хотела. Девочкой занималась ее прабабушка (бабушка Вали). Тем временем Валя училась в школе удаленно, а Хабиб работал, чтобы содержать ребенка. Органы опеки строго контролировали, чтобы «Ромео» и «Джульетта» не жили вместе, так как Валя, с точки зрения закона, оставалась ребенком, то есть не достигла возраста согласия.

Когда Исаевой наконец исполнилось 17 лет, они поженились. Но девушке особо это было не нужно, на свадьбе настаивал Хабиб, так как очень хотел получить российское гражданство. Через два года после свадьбы в семье родился второй ребенок. В это же время Хабиб закатывал бедной девушке истерики, сцены ревности и избивал ее.

Валя без конца писала заявления в полицию, выгоняла мужа из дома, но ничего не выходило. К счастью, Вале неожиданно помогла свекровь — она сказала сыну, чтобы завел себе вторую жену. Хабиб уехал в Таджикистан и заключил брак. Вскоре новая супруга забеременела, но ребенку родиться было не суждено.

Кто отец пятого ребенка Муслимы Исаевой?

Его отец молодой парень по имени Ислам. Он чеченец. В официальном браке молодые не были, их отношения разрушились из-за ревности. На последних месяцах беременности Муслима осталась одна.

«Слава богу, я беременна не от Хабиба», — так говорила девушка о своем положении.

Она родила сына, назвала его Усман. Всех малышей девушка рожала с помощью кесарева сечения, на этот раз тоже. С малышом все в порядке.

Как и на что будет жить многодетная мама, — пока вопрос. Отцы ее детей ей не помогают, за время беременности накопилось много долгов. Самое главное для Муслимы — это ее дети, она мечтает, чтобы когда-нибудь у них появился отец и традиционная полная семья.

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