Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал возможный срок окончания СВО

Глава Чечни Кадыров заявил, что СВО на Украине завершится летом 2024 года

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Одна из задач — это не дать Западу проникнуть на наши территории, чтобы навязывать в России свои условия.

Глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что специальная военная операция на Украине завершится летом 2024 года. Своим мнением он поделился во время прямого эфира в своем Telegram-канале.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле», — сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что одна из задач, которая стоит перед военными — это не дать Западу проникнуть на наши территории, чтобы навязывать в России свои условия.

Ранее 5-tv.ru сообщил, глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жестко подавлять массовые беспорядки. По его словам, зачинщиков необходимо немедленно задерживать, а в случае неповиновения закону — стрелять им «в лоб» после трех предупреждений.

Глава республики призвал охранников порядка отлавливать и сажать всех, кто решит принять участие в несанкционированных беспорядках.