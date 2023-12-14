Новый Год к нам мчится: как праздник отмечают в других странах мира

Фото: Патрин Александр / ТАСС

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Самое время познакомиться с необычными традициями мира — быть может, вы решите дополнить свой праздник одной из них?

Как вы обычно отмечаете Новый год? Вечер начинается с приготовления оливье под фильмы Гайдая по телевизору, а под бой курантов сжигается записка с заветным желанием? К вашим детям приходит Дед Мороз? Вы отправляетесь смотреть праздничный салют и кататься на горках? У каждой семьи свои традиции, но все они так или иначе сложены из привычных атрибутов, так скажем, национального Нового года. Чтобы расширить диапазон интересных идей для проведения главной ночи в году, автор издания URA.RU собрал в одном материале новогодние обычаи разных стран мира.

Как празднуют Новый год в России

Россияне обожают 31 декабря, подготовка к встрече Нового года начинается задолго до заветной ночи — в первые дни декабря в кафе и магазинах появляются украшения, окна жилых домов обрастают гирляндами, почта и службы доставки переходят в усиленный режим работы — время развозить подарки! В ночь на 1 января семьи собираются за столом, на котором непременно есть салаты, оливье и селедка под шубой, мандарины и шампанское. В полночь все поднимают бокалы, а потом отправляются на улицы, там до утра идут гулянья, или в гости к близким.

Как празднуют Новый год в Африке

Африканский континент славится экзотическими традициями, в каждом регионе они свои. Праздник здесь называется Кванза, отмечается он с 1965 года. В Южной Африке любят костюмированные шествия и карнавалы, в Нигерии проходят грандиозные танцевальные и музыкальные шоу. В других районах устраиваются ритуальные танцы, проводятся сакральные обряды, разного рода состязания. Вместо елки африканцы наряжают пальмы — чем богаты, как говорится. Несмотря на то, что на континенте всегда жарко, там тоже есть свой Дед Мороз — Санта Христиан, он живет на вершине горы Килиманджаро. В пустыне Сахара, в оазисе под названием Дуза, в последнюю неделю декабря проводится фестиваль, на нем собираются тысячи гостей и участников. Примерно в это же время начинается сбор фиников, так называемого африканского хлеба.

Как празднуют Новый год в Китае

Китайцы именуют Новый год Праздником весны, он отмечается по лунному календарю, поэтому дата из года в год может меняться. Жители страны, даже те, кто живет за границей, стараются попасть домой на ужин воссоединения. Улицы и дома щедро украшаются гирляндами и фонариками, каждое из украшений обладает особым значением, восходящим к древним традициям. Близкие люди дарят друг другу красные конверты, символизирующие удачу и благополучие. А еще в Китае очень любят фейерверки, в новогоднюю ночь также устраивается красивое зрелище — танец дракона и льва. Высокие фигуры животных управляются людьми, спрятанными под яркими шкурами.

Как празднуют Новый год в Европе

Европа — это много разных стран, в каждой есть свои традиции. Итальянцы считают, что в новый год нести старые вещи не стоит, поэтому по давнему обычаю выбрасывают все ненужное из окон. Говорят, вместе со старьем из дома уходят неудачи минувшего года. Испанцы не шампанское пьют под бой курантов, а виноград едят — по одной виноградинке на каждый удар. Тоже ритуал на удачу. Французы от игристого не отказываются, без него праздник невозможен. А еще без особого пирога со спрятанным внутри сюрпризом. В Австрии и Германии открываются богатые ярмарки, по которым в праздничные дни гуляет народ, а еще в этих странах очень любят адвент-календари.

Как празднуют Новый год в США

Символ американского Нового года — знаменитый шар на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Тысячи людей на площади наблюдают, как с башни The New York Times опускается светящийся шар пока отсчитываются последние секунды уходящего года, остальные смотрят трансляцию красочного события дома, собравшись у телевизора. Люди наряжаются в смешные новогодние свитера, по улицам проходят парады Санта Клаусов. Под высокими нарядными елками, такая есть практически в каждом доме, непременно лежат подарки, которыми близкие обмениваются после ужина.

Какими бы ни были праздничные обычаи, Новый год — важный праздник, полный надежд и светлых ожиданий. А вы уже придумали, как попрощаетесь с 2023-м и начнете 2024-й?

Ранее, писал 5-tv.ru, Дед Мороз дал пресс-конференцию в Москве и рассказал, каким будет следующий год.