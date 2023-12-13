«Сложно петь»: AKMAL’ вышел больным на сцену

Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Артист столкнулся с болезнью. Врач-фониатр Лев Рудин рассказал, как помог певцу.

Молодой певец AKMAL’ сегодня, 13 декабря, дает свой первый сольный концерт в Москве. Но перед таким тревожным событием у него произошли проблемы. Врач-фониатр Лев Рудин рассказал сайту 5-tv.ru, что у юного артиста трахеит.

«С этим петь достаточно сложно, но когда мы приезжаем и делаем свои чудодейственные манипуляции, все обычно бывает хорошо. Так что все, что могли, сделали. И я думаю, что сегодняшний концерт пройдет отлично», — сказал доктор.

Но он подчеркнул, что артисту будет не очень комфортно, так как полностью убрать болезнь невозможно. Хотя с помощью «чудодейственных лекарств» AKMAL’ однозначно станет легче. Несмотря на все сложности молодой артист не захотел подводить фанатов и вышел на сцену.

«У нас много всяких волшебных манипуляций. Дали выпить специальные волшебные напитки, укололи волшебные уколы и прямо на голосовые складки влили волшебные лекарства. Прямо целый комплекс. Еще и морально подействовало», — объяснил врач.

Артист через пару дней он поправится окончательно. На концерте голос его не такой податливый, как обычно, но нужные ноты он все равно сможет брать, так как все манипуляции врача направлены на снятие опухоли.

Ранее 5-tv.ru писал, что AKMAL’ честно рассказал о своем заработке.