Георгий Бахарев уволен с должности замглавы Росавиации

Фото: favt.gov.ru Сайт Федерального агентства воздушного транспорта

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В распоряжении правительства указано, что пост он покинул по собственному желанию.

Заместитель главы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Георгий Бахарев был освобожден от занимаемой им должности. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение об освобождении Бахарева было подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. В тексте документа указано, что политический деятель покинул пост по собственной инициативе.

Бахарев был назначен заместителем руководителя Росавиации двумя годами ранее. В его обязанности входило курирование вопросов, связанных с транспортной безопасностью.

Ранее он занимал должность заместителя гендиректора авиакомпании «Россия».

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санк-Петербурге задержали замглавы комитета по транспорту Владимира Шмидта.