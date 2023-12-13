В частных клиниках России могут запретить аборты

В Госдуму внесли законопроект о выводе абортов из списка услуг частных клиник

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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В Госдуму был внесен соответствующий законопроект.

Из перечня услуг частных клиник в России могут исключить искусственное прерывание беременности. В Госдуму был внесен соответствующий проект закона, его текст опубликован в думской базе.

Закон предусматривает исключение частных клиник из перечня медицинский организаций, в которых можно сделать аборт.

Если инициатива будет принята, что изменения будут внесены в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В законе появится новый абзац, который закрепит возможность оказания услуг по искусственному прерыванию беременности только за учреждениями государственной и муниципальной системы здравоохранения.

Отмечается, что проект был разработан в рамках поиска способов улучшения демографической ситуации в стране. Ожидается, что мера также позволит снизить риски возникновения осложнений, которые могут появиться после аборта или во время проведения процедуры.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона.