Легенда: каким запомнят автора «Бандитского Петербурга» Андрея Константинова

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Писатель последние годы тяжело болел. Он умер вчера на 61-м году жизни.

Мечтал быть археологом, стал военным, но раскрылся в качестве писателя. Печальная новость пришла сегодня из северной столицы. Не стало известного писателя Андрея Константинова — автора легендарного «Бандитского Петербурга», по которому снят популярный сериал.

Общий тираж его книг превысил 20 миллионов экземпляров. Однако творчество Константинова вышло далеко за пределы писательства. Он занимался журналистикой, создавал СМИ, которые сегодня имеют многомиллионную аудиторию. Корреспондент «Известий» Дмитрий Будков об удивительном таланте, который покорил страну.

По его биографии можно снимать фильмы. Андрей Константинов начинал карьеру военным переводчиком, объездил множество стран. Но в конце 80-х вернулся в родной Петербург, когда город был во власти бандитских группировок.

«Когда ты половину из них знаешь лично, это значительно проще, потому что к тебе другое отношение», — говорил Константинов в одном из интервью.

Это и стало предметом его многочисленных журналистских расследований, о которых говорили по всей стране. Журналист Евгений Вышенков вспоминает, как это было — работать вместе с Константиновым.

«Были случаи, когда что-то летело на пол, говорили друг другу какие-то слова русские. Через полчаса снова пили кофе. Жизнь же в этом — когда ты работаешь, что-то создаешь, что-то кому-то говоришь, это самое настоящее», — отметил Вышенков.

Константинов брал интервью и у криминальных авторитетов и следователей. И со всеми легко находил общий язык, поэтому зарекомендовал себя настоящим профессионалом в таких разных кругах.

«Мышление — неординарное, то есть придумать такие проекты, как „Агентство журналистских расследований“ — это была такая новелла для журналистики. Одновременно такая русская классическая традиция: ты и писатель, и публицист. И вот в Андрее это все совместилось. Конечно, это очень яркий человек, очень непростой. Такие люди никогда не бывают линейными и простыми», — рассказала Марина Шишкина, бывший декан факультета журналистики СПбГУ (1995–2010гг).

С участников группировок словно и срисовывал образы для героев своих детективных романов. Константинов написал десятки книг. По двум из них в 2000-х на экраны вышел многосерийный фильм «Бандитский Петербург». Культовая криминальная драма о лихих девяностых, в которой и сам сыграл эпизодическую роль.

«Таких, как Андрей, не заменить. У него было свое место в своей жизни, своя ниша, ему очень повезло с женой. Единственное, чем я сейчас могу себя успокоить, что ему сейчас легче, чем нам с вами, и что рядом с ним был такой удивительный человек до последней секунды», — сказала актриса Анастасия Мельникова.

В последние годы Константинов руководил СМИ, которое было одним из ведущих расследовательских изданий Петербурга, и преподавал в университетах. Андрей Константинов скончался после продолжительной болезни на 61-м году жизни.