Купается в лучах презрения: чем закончился очередной вояж Зеленского на Запад за деньгами

Даже на официальном уровне отношение к Украине уже не скрывают.

Владимир Зеленский продолжает свое турне с протянутой рукой. Сегодня он прибыл в Осло для участие в саммите Украина — Северная Европа. И конечно, попросить денег. Норвегия сегодня пообещала поддержать Украину боеприпасами на 90 миллионов долларов. Правда, сумму эту Осло выделит самому себе — производить их будут внутри страны. А ранее ожидания Зеленского не оправдали Соединенные Штаты. Западные СМИ уже назвали его визит в Вашингтон провальным. Корреспондент «Известий» Максим Прихода продолжит.

Это уже рефлекс. Спускаясь с трапа самолета в Осло, Зеленский тут же протягивает руку. Для рукопожатия. Но все понимают, что на самом деле значит этот жест. Поэтому премьер-министр страны сразу говорит, сколько даст.

«Мы окажем финансовую и гуманитарную поддержку на сумму около 800 миллионов долларов на этот год», — сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Слова поддержки Зеленский слушает с тяжелым лицом. Вероятно, потому что два последних дня его с этим самым лицом возили по мраморному полу Капитолия. Ни Байдену с его переполненной пропагандистскими штампами речью, ни самому Зеленскому так и не удалось убедить конгрессменов согласовать долгосрочную помощь Украине.

«Мы требовали, чтобы нам ясно проговорили, какая стратегия позволит Украине победить. И до этих самых пор мы не получили нормального ответа. Мы не увидели ни ясности, ни каких-либо деталей, хотя мы запрашивали их снова и снова», — отмечает спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

Отношение к Зеленскому в деталях: в The New York Times подметили, что спикер Майк Джонсон старался не попадать в кадр вместе с ним, газета The Wall Street Journal посочувствовала украинскому президенту, признав, что Вашингтон — в тупике. Немецкий журнал Der Spiegel прямо назвал его визит в США провальным. Поэтому вместо долгосрочной помощи — подачка лично от Байдена.

«Я только что подписал документ о финансовой помощи для министерства обороны Украины в размере 200 миллионов долларов», — заявил президент США Джо Байден.

Хватит на два дня. В день Украина тратит на боевые действия по 100 миллионов. И все равно не оправдывает надежд. В успехи контрнаступления Зеленский записывает уже не взятие новых населенных пунктов, а то, что хотя бы не отдает старые.

«Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года», — говорит Зеленский в интервью Fox News.

Но и здесь врет, будто все забыли про Артемовск и Соледар, это еще не упоминая не столь крупных населенных пунктов. В Штатах больше никто не испытывает иллюзий: Украине в этом конфликте не победить.

«Зеленский уже собрал миллиарды и миллиарды долларов со всего мира, и, честно говоря, результата ноль. Правда в том, что он проиграл эту войну, хотя и делает вид, что это не так. Теперь и на Западе знают, что эта война проиграна», — считает американский журналист Дэниел Ковалик.

Отсюда и готовность к новой стратегии: тактическому отступлению. По всей Украине сейчас роют окопы, готовят оборонительные рубежи и хватают на улицах все больше прохожих. Bloomberg пишет, что Зеленский пообещал призывать тех, кто старше 45 лет. О мобилизации женщин и 16-летних уже давно говорят. Но имидж у Зеленского однозначный: в Сети его уже без стеснения показывают надоедливым попрошайкой.

«А вы заметили, как Чак держит руку в кармане? Он там держит кошелек, чтобы убедиться, что Зеленский туда не залезет», — пишет один из пользователей Сети.

«Спикер Джонсон, вы следите за кошельком во время встреч с Зеленским. У него и его друзей — ненасытный аппетит, когда дело касается наших долларов», — иронизируют в Интернете.

Да и на официальном уровне отношение к Украине уже не скрывают. Зеленский рассыпается в благодарностях, Байден смачно сморкается. Их встреча в украшенном к рождеству Белом доме выглядит, как беседа Санты и школьника, который не оправдал ожиданий, поэтому подарков не будет.

«Я не хочу, чтобы вы теряли надежду», — уверяет Байден украинского президента.

И контрольный вопрос от журналистов, реакция на который бесценна.

«Президент Байден, вы хотите, чтобы Украина победила в войне?» — вопрошает с надеждой Зеленский.

В ответ Байден только смеется.