Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Экс-командующий украинским батальоном поведал о реальном положении дел на фронте.

Киевскому режиму придется отправлять на фронт по 20 тысяч человек ежемесячно в течение всего 2024 года, чтобы восполнить потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание New York Times.

«Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц», — пишут авторы со ссылкой на интервью.

Уточняется, что только такое количество боевиков позволит заменить всех ликвидированных и раненых, а также сделает возможной проведение ротации.

Помощник президента Украины Владимира Зеленского осенью рассказал журналу Time, что ряды ВСУ сильно опустели. В связи с этим военкоматы мобилизовывали украинцев со средним возрастом 43 года.

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский визитом в США опозорился на весь мир.