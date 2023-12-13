«Прилетел специально из Барнаула»: SHAMAN поздравил Совет Федерации с 30-летием

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Парламентарии с восторгом приняли главные хиты последнего года и долго фотографировались с артистом.

SHAMAN поздравил с 30-летием Совет Федерации, исполнив для сенаторов главные свои хиты — «Моя Россия», «Мы». «Встанем», «Я русский» и, конечно же, Гимн России. Запись встречи с парламентариями оказалась в распоряжении 5-tv.ru.

«Он сделал это удивительным образом. Он был на гастролях в Барнауле. И ради встречи с нами он прилетел на несколько часов в Москву, и снова улетает на гастроли в Барнаул. Искренние Вам слова благодарности», — поблагодарила SHAMAN спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она подметила, что каждое время рождает своих героев, а «героем нашего нового времени без преувеличения стал Ярослав» (настоящее имя SHAMAN — Прим.ред.). Матвиенко вспомнила, что при первом прослушивании песни «Встанем» у нее были мурашки. В то время специальная военная операция по защите Донбасса только началась, поэтому на ближайшем же заседании Совета Федерации она поставила ее для прослушивания всем сенаторам. Зал встал.

«Я видела их глаза. Со слезами на глазах. Эта песня настолько проникла в душу, Ярослав. […] Сегодня это один из молодых, талантливых композиторов, поэтов, певцов, который так патриотичен и так востребован нашим временем. Причем, это патриотизм не показной, а он идет от сердца», — подчеркнула Валенина Матвиенко, пожелав знаменитости дорожить любовью страны и верой в Отечество.

После окончания выступления парламентарии долго не отпускали SHAMAN. Фотографировались с артистом и брали у него автографы. А также вручили ему подарки от своих регионов в честь грядущего Нового года. В частности, позолоченный символ Совета Федерации.

На юбилее SHAMAN подарили позолоченный символ Совета Федерации. Фото: SHAMAN

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народный артист России Филипп Киркоров и патриот страны SHAMAN стали самыми представленными финалистами премии «Виктория».

Король эстрады и молодой исполнитель прошли в финал конкурса по пяти номинациям. Сойдутся они в борьбе за золотую статуэтку в трех: «Певец года», «Концерт года», «Песня года».

Лучшие песни 2023-го будет выбирать из следующего списка: ANNA ASTI «Царица», INSTASAMKA «За деньги да», SHAMAN «Мой бой», Владимир Пресняков «Живи», Дима Билан «Острой бритвой», Лолита «Марлен», Максим Фадеев «Обязательно вернусь», Филипп Киркоров «Если ты уйдешь».