Вирусы против бактерий: какой патоген является наиболее опасным

Фото: www.globallookpress.com / Sigrid Gombert

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Разницу между такими возбудителями понимают не все.

Вирусы и бактерии на слуху у многих, но при этом разницу между ними понимают далеко не все. Что опаснее, изданию aif.ru объяснила врач-аллерголог-иммунолог высшей категории Евгения Паршина.

Бактерии

По словам специалиста, бактерии — микроорганизмы, которые являются одной из самых ранних форм жизни на Земле. Бактерий насчитывается тысяча видов.

И встречаются они в совершенно разных средах, в том числе радиоактивной. Существуют бактерии, которые в норме живут на теле человека и внутри его организма.

Последний к ним адаптирован, и они практически никак ему не вредят. Но есть ряд бактерий, которые относятся к числу патогенных — именно они вызывают недуги.

Кроме того, болезни развиваются не из-за самих бактерий, а за счет их отходов жизнедеятельности — вырабатываемых веществ, токсичных для организма. Такие токсины попадают в органы и ткани, после чего происходит поражение сердца, легких, нервной системы, почек, ЖКТ. В частности, такие бактерии, как Helicobacter pylori, способны привести к онкологии.

Вирусы

Вирусы — это один из мельчайших патогенов, который по размеру часто не более одного микрометра. Они размножаются в зависимости от клеток.

Вирус прикрепляется к одной из клеток на поверхности клетки-хозяина, так происходит инфицирование. Зараженная клетка погибает, при этом выделяя новые вирусы, — так в дальнейшем заражается организм.

Оба возбудителя одинаково попадают в организм. В большинстве случаев при передаче от человека к человеку при близком контакте — рукопожатии, разговоре, дыхании.

Кроме того, возможна перемещение при обмене биологическими жидкостями, к примеру, при поцелуе, также через укусы насекомых, животных.

Симптомы заболевания при заражении также сильно не отличаются. Но существует все же несколько факторов, которые помогут различить патогены и определить диагноз.

Разница между вирусами и бактериями

Первым важным отличительным признаком является инкубационный период заболевания. У вирусов он более короткий по сравнению с бактериями.

Симптомы бактериальной инфекции обычно проявляются через 7-17 дней. Срок течения вирусных инфекций варьируется от одного до пяти дней.

Человек, подвергшийся вирусной атаке, болеет в острой форме, недуг застает его врасплох. Вирус проявляется активно и ярко, становится неожиданностью на фоне полного здоровья.

Бактериальные же развиваются в основном на фоне ослабленного иммунитета или становятся осложнением перенесенного недуга, в том числе и вирусного. Бактерии поражают организм в более медленном темпе, но с полным набором симптомов.

Сегодня есть множество препаратов антибактериальной природы, предназначенных для соответствующей терапии. Однако они не всегда действенны — бактерии меняются со временем, мутируют.

Из-за того, что антибиотики в открытом доступе и многие их принимают без рецепта, растет устойчивость к ним, так, это приводит к снижению терапевтического эффекта. И ситуация, когда медикам становится сложно назначить терапию, — уже не немало.

При этом, к сожалению, специфической терапии против вирусов немного. Есть лишь ряд лекарств, которые способны влиять сдерживающе на разрушительное воздействие вирусов — герпеса, гриппа, гепатита, ВИЧ, геморрагической лихорадки. Но имеется профилактика заболеваний вирусной природы — это вакцинация.

Что же опаснее?

Ответить на вопрос, что именно опаснее — вирусы или бактерии, нелегко. Последствия заболевания будут в одинаковой степени неблагоприятными для человека.

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