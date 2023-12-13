Умер гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
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В конце декабря ему должен был исполниться 71 год.
В возрасте 70 лет скончался генеральный директор Российский национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский. Об этом агентство ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Уточняется, что Гронский умер сегодня утром, 13 декабря. Известно, что последние годы он боролся с тяжелой болезнью. Какой именно — не уточняется.
Должность гендиректора РНБ он занимал с января 2021 года.
Владимир Гронский в 1975 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета, после чего начал свою профессиональную деятельность в качестве референта городского комитета молодежных организаций.
Известно также, что с мая 2013 года Гронский занимал должность директора Санкт-Петербургского государственного мемориального музея А. В. Суворова.
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