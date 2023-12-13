Запасы газа на Украине молниеносно уменьшаются: как зима опустошает хранилища

Фото: Jens Büttner / ТАСС

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Что же украинцы будет делать в следующем году, если такими темпами останутся без газа вообще?

Украина забрала из хранилищ почти весь заготовленный на зиму газ. Как пишет EADaily, за половину декабря отобрано более одного миллиарда кубометров газа, который разошелся на внутренние нужды и Европу.

Что же Украина будет делать в следующем году без газа? В материале говорится, что к началу отопительного сезона было три миллиарда кубометров газа из 12 миллиардов кубометров в местных хранилищах. Газ принадлежал иностранным трейдерам, однако с наступлением холодов они начали активно забирать газ обратно в Европу.

За декабрь европейцы вернули себе почти 252 миллиона кубометров. Но даже это не сравнится с уровнем потребления газа украинцами.

«В первый месяц зимы среднесуточный отбор газа для внутренних потребностей страны составляет 72 миллиона кубометров в сутки. В прошлом отопительном сезоне на Украине не фиксировали таких даже суточных максимумов», — сказано в статье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему на Украине подготовка к отопительному сезону находилась на грани срыва.