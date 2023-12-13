В Москве неизвестный обезглавил коня Рокоссовского на горельефе «Парад Победы»

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Проверка по данному поводу уже начата.

На Красной площади в Москве неизвестный повредил барельеф «Парад Победы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Все произошло в ночь на 12 декабря. Вандал отпилил голову коня, на котором изображен маршал Константин Рокоссовский, а затем скрылся с места.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве скульптуру «Принцесса Турандот» сломал дебошир. Это был уже второй случай за сентябрь.