ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе Марьинки

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Враг также был разбит в районе нескольких населенных пунктов ДНР.

Защитники Донбасса разбили вражеские силы в боестолкновениях на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В оборонном ведомстве уточнили, что поражение живой силе и технике ВСУ было нанесено в районе населенных пунктов Марьинка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Шумы и Кирово в Донецкой народной республике (ДНР). Атаки украинских нацистов были пресечены благодаря слаженной работе подразделений «Южной» группировки войск и артиллерии.

«Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 250-ти военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны.

Противник потерял два танка, две гаубицы «Мста-Б», самоходную установку «Акация», орудия Д-20 и Д-30, а также боевую машину пехоты Bradley американского производства, добавили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО перехватили два снаряда HIMARS и «Точку-У» в зоне СВО.