Совфед одобрил закон об ограничении использования телефонов в школах

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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Согласно инициативе, ученики смогут пользоваться гаджетами, но в экстренных случаях.

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов во время занятий. Решение было принято в среду, 13 декабря.

До этого за инициативу проголосовали депутаты Госдумы. Изменения будут внесены в закон «Об образовании в РФ».

Согласно законопроекту, дети смогут использовать личные телефоны только в опасных для жизни ситуациях, а также на переменах и после уроков. Для образовательных целей, по словам главы комитета ГД по просвещению Ольги Казаковой, будут выдаваться школьные гаджеты.

За нарушение грозит замечание, выговор или вызов родителей. Где дети должны оставлять гаджеты — в гардеробе, фойе или классе — в законе не прописано. Этот вопрос в школах должны решать самостоятельно. Согласно недавнему опросу, инициативу поддержали больше 80% родителей.

Кроме того, сенаторы проголосовали за закрепление в законе права учителей на защиту от насилия и оскорблений. Предполагается, что работники школ смогут обращаться в органы управления образовательной организации с просьбой применить дисциплинарные взыскания к обучающимся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в школах будут находить вейперов.