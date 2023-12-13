Ему все мало: Зеленский попросил у США ракеты ATACMS большей дальности

Фото: www.globallookpress.com / Defense Ministry

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И это при условии, что сейчас решается вопрос о новом пакете помощи Украине в 200 миллионов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Вашингтон пообщался со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Как пишет газета Politico, он попросил у американского чиновника поставить Киеву ракеты ATACMS увеличенной дальности.

«Зеленский… поднял вопрос о необходимости поставок США версии армейской тактической ракетной системы большей дальности ATACMS», — говорится в публикации.

Следует отметить, что дальность этих американских тактических баллистических ракет в зависимости от модификации составляет 165 и 300 километров.

Накануне Зеленский прилетел с официальным визитом в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров последний анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

Позднее в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru американский журналист Дэниел Ковалик заявил о желании Байдена исполнить любые мечты Зеленского. Однако не все так просто. Так, Конгрессу еще предстоит одобрить такой крупный пакет помощи Украине до рождественских каникул, то есть осталось около недели, но «не похоже, что это произойдет».

Ранее 5-tv.ru писал, что своей наглостью Зеленский лишил Украину шансов на большую помощь от США.