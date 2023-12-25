Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Андроник; 5-tv.ru

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Населенный пункт теперь полностью находится под контролем бойцов российской армии.

Российские военные полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

В ходе беседы, которую министр и глава государства провели в Петербурге, обсуждалась спецоперация на Украине. Шойгу доложил, что Марьинка был взята под полный контроль, что дает возможности для дальнейших действий.

«В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки „Южная“ сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка — это пять километров юго-западнее Донецка», — доложил Шойгу.

Особо при выполнении боевых задач отличились военные 150-й дивизии, добавил глава Минобороны РФ.

Бои за Марьинку, находящуюся прямо в окрестностях Донецка, велись практически с начала спецоперации. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение города позволит защитить сам Донецк от постоянных обстрелов. Марьинка находится примерно в 30 километрах к юго-западу от крупнейшего города. Основная проблема была в том, что там бои велись фактически в городской застройке.

Впервые киевские власти обстреляли Марьинку в ночь с 11 на 12 июля 2014 года. Удары наносились прямо по жилому сектору, снаряды и мины прилетали вовсе не в блокпосты. В эту ночь от рук украинских боевиков погибло 30 человек.

В августе же неонацисты начали бои за Марьинку, они старались с помощью взятия населенного пункта создать плацдарм, на котором можно было начать попытки занять Донецк. После начало спецоперации силы ДНР начали развивать свое наступление в направлении города.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские силы ПВО перехватили два снаряда HIMARS и «Точку-У» в зоне спецоперации на Украине.