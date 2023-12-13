Суд в России конфисковал оборонные предприятия у спонсоров ВСУ

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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Речь идет о холдинге, подконтрольном первому замминистра инфраструктурного развития Украины и его сестре.

Холдинг предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК), принадлежащий выходцам с Украины, которые спонсировали ВСУ, был передан Росимуществу решением суда, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о расположенных в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях, а также в Татарстане предприятиях. На них изготавливаются компоненты для производства самолетов, вертолетов, военных автомобилей, боевых машин десанта и пехоты, а главными их заказчиками выступают государственные оборонные заводы.

Уточняется, что холдинг контролируют первый замминистра инфраструктурного развития Украины Константин Ефименко и его сестра Елизавета Андреева, которая пыталась скрыть родственную связь с братом — получила гражданство РФ в 2022 году и сменила имя с фамилией (в прошлом Мария Ефименко. — Прим. ред.). По данным следствия, они являются членами экстремистской группы, критикуют спецоперацию России, а также направляют деньги на поддержку украинских нацистов.

Удалось также установить, что финансирование ВСУ указанные лица осуществляли, в том числе, с помощью Белоцерковского благотворительного фонда. Волонтеры фонда занимались пошивом одежды и изготовлением маскировочных сетей для боевиков, а также покупали им еду.

В материале указано, что с иском о конфискации предприятий к Волжскому городскому суду Волгоградской области обратился заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев. Инстанция рассмотрела обращение за один день и удовлетворила иск. Было отмечено, что поставки продукции оборонным заводам с предприятий, принадлежащих членам экстремисткой группы, создают угрозу российской безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные получили от «Ростеха» новую партию бронетехники.