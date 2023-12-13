Они встречаются? Муцениеце вновь вышла в свет с богатым ресторатором
Муцениеце появилась на публике с ресторатором Перельманом
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Кем же приходится звезде ее состоятельный спутник?
Актриса Агата Муцениеце вновь появилась на публике в компании мужчины. Рядом с артисткой опять был известный ресторатор Владимир Перельман.
Окружающие заметили, как кавалер охотно позировал рядом с бывшей супругой актера Павла Прилучного и не сводил с нее глаз на протяжении всего мероприятия, пишет издание dni.ru. Муцениеце и Прилучный разошлись в 2020 году.
Развод получился скандальным и полным конфликтов. Все это время актриса предпочитала не распространяться о личной жизни.
Возможно, за три года она не встретила того, кого захотела бы показать публике. Однако в декабре 2023-го знаменитость все же заинтриговала поклонников.
Муцениеце уже дважды посетила публичное мероприятие не одна, а в компании спутника. Впрочем, кто же он — возлюбленный или просто друг — пока неизвестно.
Ранее 5-tv.ru писал, что Агата Муцениеце провела год в полной трезвости.