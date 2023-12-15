Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря
Фото, видео: 5-tv.ru
С этой неделей следует быть повнимательнее. На что следует обратить внимание?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 18 по 24 декабря 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
С этой неделей следует быть повнимательнее — четверг и пятница очень важные дни для отношений между нашей планетой и солнцем. 22 декабря будет солнцестояние — самый короткий день и самая длинная ночь. Многие цивилизации считали этот день Новым годом, началом Нового года — именно с этого дня день, свет, или ян начинает нарастать, а инь достигнув своего апогея отступает.
Традиционно такую неделю старались не перегружать делами, проводили ее спокойно, в мыслях о том, что будет и приготовлениях к Новому году. На то он и праздник, чтобы быть праздными, то есть разгрузить себя от дел.
Больше гороскопов смотрите здесь
Понедельник, 18 декабря 2023 года
День Стальной Собаки. День в структуре — большой расклад или большая ловушка — не дает надеяться на поддержку звезд. Рутинные дела, незначительные встречи пройдут хорошо тем не менее.
Совет: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.
Вторник, 19 декабря 2023 года
День Серебряной Свиньи. Неблагоприятный день — скапливает слишком большой пласт энергии инь и совершенно не годится для какого-либо активного действия. Да и структура дня — змеи в тюрьме — показывает скованность в действиях, вынужденную паузу. Дополнительным анти-бонусом этого дня является звезда болезней которая может дать ухудшение самочувствия. Словом, поберегитесь в этот день от любых важных дел.
Совет: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.
Среда, 20 декабря 2023 года
День Водной Крысы. Собирает большое количество водной энергии. Даже в структуре дня «змея в земной сети» очень много воды — могут быть какие-то нестыковки с водой, прорывы труб, недопонимания, физические аварии связанные со стихией воды.
Тем не менее, в этот день можно планировать, ходить к врачу, проводить переговоры, начинать учиться, инвестировать, приступать к ремонту.
Совет: не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений.
Четверг, 21 декабря 2023 года
День Водного Быка. Этот день собирает вроде бы неплохие звезды, однако он является последним днем иньского полугодия по китайскому календарю. Представьте, насколько мало в нем янской активной энергии для поддержки крупных дел. Он подойдет для генеральной уборки, устранения препятствий, мыслей о будущем и всевозможных очищающих практик и физических процедур очищения. Что-то серьезное намечать на такой день не рекомендовано.
Совет: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.
Пятница, 22 декабря 2023 года
День Деревянного Тигра. День зимнего солнцестояния лучше всего провести в молитве, медитациях, духовных практиках. Подумайте о будущем, о том, к чему хотите прийти через 6 месяцев. Постарайтесь расслабиться и успокоить голос суеты в своей голове. Энергии этого дня категорически против любой формы янской активности — переговоры, важные встречи сразу переносите на другой день. Этот день очень важен не только для следующего полугодия, но и для всего года деревянного дракона и скажу даже больше — двадцатилетнего периода который начинается с февраля 2024 года. Постарайтесь провести этот день в благостных мыслях и приятных делах, настройте себя и своих близких на позитивный лад — это заложит хороший фундамент для удачи на ближайшие два десятилетия. Хорошо сделать практику загадывания желания — напишите список того, чего бы вы хотели достичь в ближайшие полгода и сохраните этот список, чтобы свериться в день летнего солнцестояния уже в 2024 году.
Совет: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.
Суббота, 23 декабря 2023 года
День Деревянного Кролика. Собрал несколько позитивных звезд, которые могут поддержать какие-то рутинные дел и дела второго уровня важности. Но будьте внимательнее при общении с противоположным полом — есть риск, что вас не поймут, неверно трактуют ваши слова или поведение. Старайтесь доносить свои мысли максимально доходчиво, без намеков и недомолвок.
Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.
Воскресенье, 24 декабря 2023 года
День Огненного Дракона. Обладает сдержанными энергиями, но попадает в хорошую структуру «птица падает в пещеру» — дела в этот день пройдут легко, эмоции могут быть хорошими, позитивными. Хорошо подписывать контракты, инвестировать, решать финансовые вопросы и ходить на свидания.
Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится жизнь каждого с 2024 года с наступлением Эры Водолея.