Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

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С этой неделей следует быть повнимательнее. На что следует обратить внимание?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 18 по 24 декабря 2023 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

С этой неделей следует быть повнимательнее — четверг и пятница очень важные дни для отношений между нашей планетой и солнцем. 22 декабря будет солнцестояние — самый короткий день и самая длинная ночь. Многие цивилизации считали этот день Новым годом, началом Нового года — именно с этого дня день, свет, или ян начинает нарастать, а инь достигнув своего апогея отступает.

Традиционно такую неделю старались не перегружать делами, проводили ее спокойно, в мыслях о том, что будет и приготовлениях к Новому году. На то он и праздник, чтобы быть праздными, то есть разгрузить себя от дел.

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Понедельник, 18 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Стальной Собаки. День в структуре — большой расклад или большая ловушка — не дает надеяться на поддержку звезд. Рутинные дела, незначительные встречи пройдут хорошо тем не менее.

Совет: вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.

Вторник, 19 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Серебряной Свиньи. Неблагоприятный день — скапливает слишком большой пласт энергии инь и совершенно не годится для какого-либо активного действия. Да и структура дня — змеи в тюрьме — показывает скованность в действиях, вынужденную паузу. Дополнительным анти-бонусом этого дня является звезда болезней которая может дать ухудшение самочувствия. Словом, поберегитесь в этот день от любых важных дел.

Совет: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.

Среда, 20 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Водной Крысы. Собирает большое количество водной энергии. Даже в структуре дня «змея в земной сети» очень много воды — могут быть какие-то нестыковки с водой, прорывы труб, недопонимания, физические аварии связанные со стихией воды.

Тем не менее, в этот день можно планировать, ходить к врачу, проводить переговоры, начинать учиться, инвестировать, приступать к ремонту.

Совет: не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений.

Четверг, 21 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Водного Быка. Этот день собирает вроде бы неплохие звезды, однако он является последним днем иньского полугодия по китайскому календарю. Представьте, насколько мало в нем янской активной энергии для поддержки крупных дел. Он подойдет для генеральной уборки, устранения препятствий, мыслей о будущем и всевозможных очищающих практик и физических процедур очищения. Что-то серьезное намечать на такой день не рекомендовано.

Совет: действуйте утонченно и с блеском. Пусть внешнее убранство раскроет суть внутреннего замысла. Используйте постепенные перемены для достижения желаемого.

Пятница, 22 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Деревянного Тигра. День зимнего солнцестояния лучше всего провести в молитве, медитациях, духовных практиках. Подумайте о будущем, о том, к чему хотите прийти через 6 месяцев. Постарайтесь расслабиться и успокоить голос суеты в своей голове. Энергии этого дня категорически против любой формы янской активности — переговоры, важные встречи сразу переносите на другой день. Этот день очень важен не только для следующего полугодия, но и для всего года деревянного дракона и скажу даже больше — двадцатилетнего периода который начинается с февраля 2024 года. Постарайтесь провести этот день в благостных мыслях и приятных делах, настройте себя и своих близких на позитивный лад — это заложит хороший фундамент для удачи на ближайшие два десятилетия. Хорошо сделать практику загадывания желания — напишите список того, чего бы вы хотели достичь в ближайшие полгода и сохраните этот список, чтобы свериться в день летнего солнцестояния уже в 2024 году.

Совет: ваш замысел осуществляется. Вы сможете достичь успеха через малые дела. Вкладывайте свои усилия в то, что уже происходит. Продолжайте работать.

Суббота, 23 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Деревянного Кролика. Собрал несколько позитивных звезд, которые могут поддержать какие-то рутинные дел и дела второго уровня важности. Но будьте внимательнее при общении с противоположным полом — есть риск, что вас не поймут, неверно трактуют ваши слова или поведение. Старайтесь доносить свои мысли максимально доходчиво, без намеков и недомолвок.

Совет: сейчас особенно благоприятное время для роста, но не торопите события. Постоянно корректируйте свой путь и доверяйте сердцу.

Воскресенье, 24 декабря 2023 года

5-tv.ru

День Огненного Дракона. Обладает сдержанными энергиями, но попадает в хорошую структуру «птица падает в пещеру» — дела в этот день пройдут легко, эмоции могут быть хорошими, позитивными. Хорошо подписывать контракты, инвестировать, решать финансовые вопросы и ходить на свидания.

Совет: приобретайте, торгуйтесь, обменивайтесь информацией. Встречайтесь с друзьями для общения и совместных мероприятий. Вдохновляйте их.

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