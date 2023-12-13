В Москве представили юбилейный десятый винный гид

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За десять лет винная отрасль сделала невероятный скачок.

Более 1200 марок российских вин получили в этом году звание лучших и вошли в юбилейный винный гид. Десятый по счету сборник — это 600 страниц самой нужной и важной информации о напитке.

Весь год эксперты изучали технологии разных производителей, оценивали качество и традиционно перед праздниками презентовали свою работу в Москве. Со списком лучших из лучших ознакомилась корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Звон бокалов в перемешку с голосами. В зале довольно шумно — есть, что обсудить! В Москве презентовали юбилейное авторское издание с подборкой самых лучших отечественных вин.

Это уже десятый по счету сборник. На шестистах страницах — вся самая нужная и важная информация о напитке.

Шорт-лист лучших российских вин составляют именитые эксперты. Каждый год они отправляются в тур по винодельческим хозяйствам нашей страны, оценивают технологию производства и по итогу выносят вердикт.

«Это абсолютно полное собрание, практически всех производителей, где вошли 95 производителей. Хотя их больше гораздо. Это те, на которые стоит обратить внимание», — отметил глава союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

От теории к практике. В этом зале вино, как говорится, рекой. Уже раздали тысячи бокалов.

Пробиться к стендам практически невозможно. Здесь столько людей, что помещение просто не вмещает всех желающих продегустировать вина. А ведь, между прочим, здесь представлены очень редкие экземпляры. И это уникальный шанс попробовать лучшие из лучших.

Неиссякаемая очередь у стенда завода марочных вин «Инкерман». Оно и понятно. Эксперты внесли в список целых 15 наименований. Есть вина из лимитированной коллекции, а это и вовсе особенный экземпляр.

«С 95-го года он находится у нас на выдержке в дубовых бутах в подвалах Инкерманского завода марочных вин. То есть каждый следующий розлив этого вина — на год более старое вино, чем предыдущий розлив. Это уникальная ситуация», — говорит начальник отдела развития бренда Инкерманского завода марочных вин Александр Черный.

Легендарная «Массандра» — флагман отечественного виноделия. Всегда в списке, и всегда с самыми высокими балами.

«Производство у нас идет с 1894 года. Основателем у него был князь Лев Голицын. Мы классическое производство крепких марочных сладких вин. На южном берегу растет очень сладкий виноград. Все наши виноградники очень хорошо подходят для производства сладких вин», — отмечает специалист отдела розничной торговли АО ПАО «Массандра» Марина Ткаченко.

По статистике, россияне чаще отдают предпочтение сухим винам — на это и делают ставки новые хозяйства. Неповторимый терруар Крыма, а также Краснодарского края как раз к этому располагает.

«Наша компания — относительно новичок на рынке. Мы вышли в свет с 2020 года урожаем. Мы южный регион, очень жарко, безусловно. Наш терруар больше подходит к красным сортам — это не секрет, но и с белыми сортами мы учимся работать и достигли определенных успехов», — отмечает главный винодел винодельни «Криница» Людмила Загорулько.

За десять лет винная отрасль сделала невероятный скачок, говорят эксперты. Расширяют площади виноградников, открывают новые заводы, но главное — повышают качество и сохраняют традиции.

«Российское виноделие развивается едва ли не быстрее любой другой отрасли в стране. Мы сейчас занимаем 60% рынка. Это отечественное вино», — отмечает председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

В этом году настоящий фурор произвел завод шампанских вин «Новый свет». В честь юбилея предприятие выпустило новые марки, и все уже продано.

«Алиготе» было выпущено около 4 тысячи, и его за два месяца разобрали. (Российское шампанское) пользуется большим успехом», — отмечает генеральный директор АО «ЗШВ «Новый свет» Татьяна Максимова.

Десятое издание гида «Российские вина» по традиции выпустили в конце года, чтобы каждый россиянин в преддверии праздников успел изучить гид и выбрал качественное вино.