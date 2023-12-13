Генпрокуратура проведет проверку по факту подорожания куриных яиц на 40%

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; Генпрокуратура РФ; 5-tv.ru

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Ведомство по результатам работы примет необходимые меры, чтобы защитить права россиян.

Правоохранители проведут проверки в регионах России из-за резкого подорожания куриных яиц в магазинах. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.

Глава ведомства Игорь Краснов заинтересовался ситуацией и дал поручения для проверки законности удорожания продукта. До этого были проведены консультации с представителями Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

«Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов провести проверки деятельности производителей и продавцов куриных яиц, средняя цена на которые за год увеличилась более чем на 40%», — уточнил Иванов.

По результатам проверок прокуроры намерены принять необходимые меры, чтобы защитить права граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, что куриные яйца в магазинах России за последний год в среднем подорожали на 40%. Например, в Татарстане дешевле 100 рублей яиц уже нет, а в Белгороде и Саратове люди выстраиваются в очереди за ними с пяти часов утра.