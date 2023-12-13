«Какое самомнение»: Волочкову растоптали за «натуральный» снимок
Балерину Анастасию Волочкову раскритиковали за снимок без макияжа
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
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Какие комментарии оставили подписчики знаменитости?
Балерина Анастасия Волочкова поделилась в личном блоге «естественной» фотографией, но вместо восхищений знаменитость получила массу негатива. Снимок звезды публикует издание dni.ru.
На снимке танцовщица предстала в своей роскошной гостиной с букетом белых роз. При этом, как подчеркнула артистка, на ее лице не было ни капли грима.
«Без косметики и картинки на лице, но в окружении уюта и домашней красоты. Кстати, многие вообще говорят, что без косметики и макияжа я выгляжу естественнее», — подписала публикацию Волочкова.
Однако ее восторг разделили далеко не все. Некоторые подписчики буквально высмеяли показавшую себя без макияжа деятельницу культуры, адресовав ей нелестные сообщения.
«Какое самомнение, везде в доме ее портреты»;
«С синими бровями невозможно выглядеть естественно»;
«Опять на первом плане тапок Гулливера», — написали интернет-пользователи.
Помимо критики, балерине все же удалось получить обратную связь в виде восхищений и похвалы от некоторых фолловеров.
Ранее 5-tv.ru писал, какие секреты решилась раскрыть Анастасия Волочкова.